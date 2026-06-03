Roland Garros | Sabalenka crolla e Shnaider scrive la storia

Sabalenka ha perso dieci giochi consecutivi nel corso di una partita a Roland Garros, un risultato insolito per un giocatore in corsa. Nessun atleta rimasto in gara ha mai vinto sul campo centrale di Parigi, il Philippe Chatrier, durante la fase finale del torneo. La giocatrice ha subito un crollo nel corso dell'incontro, mentre la rivale ha scritto una nuova pagina nella storia del torneo.

Come ha fatto Sabalenka a perdere dieci game consecutivi in un soffio?. Perché nessun giocatore rimasto in corsa ha mai vinto sul Philippe Chatrier?. Quali fattori fisici hanno causato l'eliminazione di Sinner e Alcaraz?. Chi sono i tennisti italiani che possono ora puntare alla finale?.? In Breve Sabalenka registra 57 errori non forzati contro soli 9 colpi vincenti.. Shnaider vince il terzo set per 6-0 dopo il blackout della bielorussa.. Sinner eliminato da Cerundolo per malore causato dal caldo estremo in campo.. Berrettini, Arnaldi e Cobolli restano in corsa nel tabellone maschile.. Il crollo dei vertici al Roland Garros: Sabalenka soccombe allo shock della Shnaider. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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UNBELIEVABLE! Aryna Sabalenka Lost 10 Games Against Shnaider In A Row At The French Open 2026

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