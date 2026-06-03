Roland Garros oggi in tv | orari 3 giugno ordine di gioco streaming

Notizia in breve

Oggi a Roland Garros si giocano le semifinali del doppio misto e i quarti di finale di singolare e doppio in tutti i tabelloni. Cinque tennisti italiani sono in campo, tra singolare e doppio misto. Gli incontri sono trasmessi in diretta televisiva e streaming, con orari variabili durante la giornata. La giornata si svolge con match che coinvolgono sia giocatori italiani che internazionali.