Roland Garros oggi in tv | orari 3 giugno ordine di gioco streaming

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi a Roland Garros si giocano le semifinali del doppio misto e i quarti di finale di singolare e doppio in tutti i tabelloni. Cinque tennisti italiani sono in campo, tra singolare e doppio misto. Gli incontri sono trasmessi in diretta televisiva e streaming, con orari variabili durante la giornata. La giornata si svolge con match che coinvolgono sia giocatori italiani che internazionali.

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Court Philippe Chatrier – Dalle ore 11.00Anna Kalinskaya (Russia, 22)-Maja Chwalinska (Polonia, Q) Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1)-Diana Shnaider (Russia, 25)Flavio Cobolli (Italia, 10)-Felix Auger-Aliassime (Canada, 4)Non prima delle ore 20.15Matteo Berrettini (Italia)–Matteo Arnaldi (Italia) Diretta streaming: Eurosport 1 HD (Court Philippe Chatrier), DAZN (Court Philippe Chatrier), Discovery Plus, HBO Max, TimVision, Prime Video Channels. Jakub Mensik continua a confermare le aspettative che da tempo lo accompagnano. Sul Philippe-Chatrier, il talento ceco ha conquistato per. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. 🔗 Leggi su Oasport.it

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