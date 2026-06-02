Roland Garros oggi in tv | orari 2 giugno ordine di gioco streaming

Oggi si svolgono i quarti di finale di singolare e doppio a Roland Garros 2026. Le partite sono trasmesse in diretta televisiva e streaming, con orari e ordine di gioco disponibili sui canali ufficiali. La giornata include incontri di tutte le categorie, con alcuni incontri programmati nel pomeriggio e altri in serata. La copertura riguarda sia le gare maschili che femminili, oltre ai match di doppio.

Si giocano i quarti di finale di tutti i tabelloni di singolare e doppio del Roland Garros 2026 di tennis: oggi, martedì 2 giugno, saranno impegnati nel doppio maschile gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, coppia numero 5 del seeding, opposti al ceco Petr Nouza ed all’austriaco Neil Oberleitner. Nel singolare femminile la russa Mirra Andreeva affronterà la romena Sorana Cirstea, mentre si disputerà il derby ucraino tra Elina Svitolina e Marta Kostyuk, invece nel singolare maschile il tedesco Alexander Zverev sfiderà lo spagnolo Rafael Jodar, infine il ceco Jakub Mensik incrocerà il brasiliano Joao Fonseca. La decima giornata del... 🔗 Leggi su Oasport.it

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