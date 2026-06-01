Roland Garros oggi in tv | orari 1° giugno ordine di gioco streaming

Oggi, 1° giugno, si chiudono il quarto turno del tabellone singolare e il terzo di doppio a Roland Garros. Cinque italiani sono in campo, tre in singolare e due in doppio. Gli incontri si svolgono durante il giorno, con orari e ordine di gioco disponibili in streaming e sulla programmazione televisiva. La giornata segna il proseguimento del torneo su terra battuta, con sfide che coinvolgono giocatori italiani in entrambe le categorie.

Si completano il quarto turno dei tabelloni di singolare ed il terzo di quelli di doppio del Roland Garros 2026 di tennis: oggi, lunedì 1° giugno, saranno impegnati nel complesso cinque italiani, dei quali tre in singolare e due in doppio. Nel singolare maschile vedremo nuovamente all’opera gli azzurri Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, impegnati rispettivamente contro lo statunitense Frances Tiafoe, l’argentino Juan Manuel Cerundolo e lo statunitense Zachary Svajda, mentre nel doppio misto torneranno in campo Sara Errani ed Andrea Vavassori, opposti alla kazaka Anna Danilina ed allo statunitense JJ Tracy. La nona giornata... 🔗 Leggi su Oasport.it

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