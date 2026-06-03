Roland Garros | oggi Cobolli e Berrettini-Arnaldi orari e dove vederli in Tv e streaming

Oggi al Roland Garros si sfidano Flavio Cobolli contro Auger-Aliassime per la qualificazione alle semifinali, con inizio previsto nel pomeriggio. In serata, si disputa il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva e streaming, con orari specifici comunicati dagli organizzatori. La giornata rappresenta un momento storico per il tennis italiano.

Giornata storica per il tennis italiano al Roland Garros: Flavio Cobolli cerca la semifinale contro Auger-Aliassime, in serata il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Orari e come seguirli in Tv e streaming Il Roland Garros regala all'Italia una giornata destinata a entrare nella storia. Per la prima volta tre tennisti azzurri raggiungono i quarti di finale dello stesso Slam e oggi saranno protagonisti sul Philippe-Chatrier. Flavio Cobolli apre il programma contro Félix Auger-Aliassime, mentre in serata il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi assicurerà al tennis italiano un posto in semifinale. Ecco gli orari delle partite e tutte le informazioni per seguirle in diretta tv e streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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L'Italia fa la storia al Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi ai quarti di finale

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