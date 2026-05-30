Al Roland Garros 2026, oggi sono in programma le partite di Arnaldi, Berrettini e Cobolli. Dopo la sconfitta di Sinner contro Cerundolo, i tre italiani scendono in campo nel sabato del torneo. Gli orari delle partite sono stati comunicati e le trasmissioni sono visibili in diretta tv. Nessun altro dettaglio sulla durata delle partite o sui risultati è ancora disponibile.

Al Roland Garros 2026 è il giorno degli italiani in campo, dopo il doloroso ko di Sinner contro Cerundolo oggi sabato 30 maggio toccherà ad Arnaldi, Berrettini e Cobolli. Il primo è reduce dalla vittoria contro il greco Stefanos Tsitsipas, numero 79 Atp, in quattro set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-3, 6-2 in 3 ore e 18 minuti e affronterà il belga Raphael Collignon. Berrettini si è sbarazzato del francese Artur Rinderknech, numero 25 Atp, in tre set con il punteggio di 6-4 6-4 6-4 dopo due ore e 19 minuti. L’azzurro affronterà l’argentino Francisco Comesana, vittorioso nel match contro Luciano Darderi. Cobolli ha invece battuto al secondo turno il cinese Yibing Wu in tre set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 in 2 e 12 minuti e oggi se la vedrà con lo statunitense Tien. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roland Garros 2026, oggi Cobolli, Berrettini e Arnaldi in campo: orari e dove vederli in tv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roland Garros: Sinner, Berrettini, gli italiani e tutti i favoriti. Il punto di Meloccaro sul pri...

Notizie e thread social correlati

Roland Garros 2026, oggi in campo Berrettini, Cobolli e Arnaldi: programma e orari TV degli italianiAl Roland Garros 2026, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli scendono in campo oggi per il terzo turno.

Roland Garros 2026, orari e dove vedere Cobolli, Berrettini e ArnaldiA Parigi, il torneo di Roland Garros 2026 è iniziato con le eliminazioni di alcuni italiani, tra cui Jannik Sinner al secondo turno.

Temi più discussi: Italiani oggi al Roland Garros 2026: le partite del 26 maggio · Tennis ATP e WTA; Giovedì azzurro a Parigi: il programma; Roland Garros, oggi tocca a Sinner: contro Tabur parte la caccia all'ultimo Slam. In campo anche Darderi e Arnaldi; Roland Garros, Sinner-Tabur: il gesto di sportività prima del match.

Biglietti FInale Maschile Roland Garros 2026 reddit

Grande attesa per l’esordio di Jannik Sinner al Roland Garros 2026: andiamo a scoprire chi è il suo avversario di oggi x.com

Roland Garros, Djokovic eliminato nel super match: Fonseca rimonta e vince in cinque setNovak Djokovic eliminato al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il tennista serbo è stato battuto dal brasiliano Joao Fonseca nel terzo turno dello Slam di Parigi al termine di una partita-ma ... adnkronos.com

Roland Garros 2026, gli italiani in campo: il programma del 30 maggio · Tennis ATP e WTAMatteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli alla ricerca dell'impresa nel tabellone singolare del Roland Garros: scopri quando giocano nel turno di sabato 30 maggio. olympics.com