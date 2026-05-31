Tre tennisti italiani parteciperanno ai match di singolare maschile a Roland Garros il 31 maggio 2026. Gli incontri saranno trasmessi in diretta, con orari ancora da definire, e si svolgeranno sui campi principali del torneo. La partecipazione comprende Berrettini, Cobolli e Arnaldi, che competono nelle rispettive fasi del torneo. La presenza italiana si conferma nonostante l'eliminazione precoce di un giocatore di punta.

Parigi, 31 maggio 2026 - Parla sempre più italiano il Roland Garros, nonostante la prematura e sfortunata uscita del nostro massimo rappresentante. Dopo il terzo turno, sono rimasti in corsa Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, protagonisti di un percorso che li ha portati agli ottavi di finale dello Slam parigino. I tre azzurri torneranno in campo nella giornata di lunedì 1 giugno con l'obiettivo di conquistare un posto tra i migliori otto del torneo. Orari e campi del match. Ad aprire il programma sarà Cobolli, atteso dal confronto con lo statunitense Zachary Svajda. Il romano scenderà sul Philippe-Chatrier alle 12, nel primo incontro della giornata sul campo principale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roland Garros: Berrettini, Cobolli e Arnaldi: orari e dove vederli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roland Garros 2026 p. 7: Grande Italia con Berrettini, Cobolli e Arnaldi

Notizie e thread social correlati

Roland Garros 2026, oggi Cobolli, Berrettini e Arnaldi in campo: orari e dove vederli in tvAl Roland Garros 2026, oggi sono in programma le partite di Arnaldi, Berrettini e Cobolli.

Roland Garros 2026, orari e dove vedere Cobolli, Berrettini e ArnaldiA Parigi, il torneo di Roland Garros 2026 è iniziato con le eliminazioni di alcuni italiani, tra cui Jannik Sinner al secondo turno.

Temi più discussi: Berrettini-Cobolli-Arnaldi, l'altra Italia vince al Roland Garros; Roland Garros, tre italiani agli ottavi: qualificati Cobolli, Berrettini e Arnaldi; Roland Garros, tris azzurro nel terzo turno: vincono Cobolli, Berrettini e Arnaldi; Roland Garros, ora tocca a Cobolli, Berrettini e Arnaldi: l'Italia può puntare all'en-plein | Il programma di sabato e gli orari.

Arnaldi, Berrettini e Cobolli agli ottavi al Roland Garros: quando giocano e a che ora x.com

Roland Garros R3: M. Berrettini batte F. Comesaña 7-6(3), 5-7, 6-7(4), 6-4, 7-6(13) reddit

Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi puntano i quartiTre tennisti italiani, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, sono approdati agli ottavi del Roland Garros: in questo articolo trovi il programma, gli avversari e le opzioni per seguire i ... notizie.it

Roland Garros: Berrettini, Cobolli e Arnaldi: orari e dove vederliTre azzurri in campo il 1° giugno negli ottavi di finale del Roland Garros: Cobolli apre il programma sul Centrale, poi Berrettini e Arnaldi a caccia dei quarti di finale. sport.quotidiano.net