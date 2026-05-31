Roland Garros | Berrettini Cobolli e Arnaldi | orari e dove vederli

Da sport.quotidiano.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre tennisti italiani parteciperanno ai match di singolare maschile a Roland Garros il 31 maggio 2026. Gli incontri saranno trasmessi in diretta, con orari ancora da definire, e si svolgeranno sui campi principali del torneo. La partecipazione comprende Berrettini, Cobolli e Arnaldi, che competono nelle rispettive fasi del torneo. La presenza italiana si conferma nonostante l'eliminazione precoce di un giocatore di punta.

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Parigi, 31 maggio 2026 - Parla sempre più italiano il Roland Garros, nonostante la prematura e sfortunata uscita del nostro massimo rappresentante. Dopo il terzo turno, sono rimasti in corsa Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, protagonisti di un percorso che li ha portati agli ottavi di finale dello Slam parigino. I tre azzurri torneranno in campo nella giornata di lunedì 1 giugno con l'obiettivo di conquistare un posto tra i migliori otto del torneo. Orari e campi del match. Ad aprire il programma sarà Cobolli, atteso dal confronto con lo statunitense Zachary Svajda. Il romano scenderà sul Philippe-Chatrier alle 12, nel primo incontro della giornata sul campo principale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Roland Garros 2026 p. 7: Grande Italia con Berrettini, Cobolli e Arnaldi

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