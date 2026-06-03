Roland Garros oggi Cobolli-Auger Aliassime – Diretta

Da webmagazine24.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi al Roland Garros, Flavio Cobolli affronta Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale. La partita è trasmessa in diretta tv e streaming. Cobolli è tornato in campo nel torneo parigino, che si sta svolgendo dal 3 giugno.

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(Adnkronos) – Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 3 giugno, il tennista azzurro sfida il canadese Felix Auger-Aliassime – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Parigi. Cobolli arriva all'appuntamento dopo aver eliminato Pellegrino, Wu, Tien e Svajda, mentre Auger-Aliassime ha superato Altmaier, Burruchaga,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Flavio Cobolli vs Felix Auger Aliassime | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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