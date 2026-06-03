Cobolli-Auger-Aliassime oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel torneo di singolare maschile di Roland Garros 2026, Flavio Cobolli, numero 10 del seeding, sfiderà Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 4, nei quarti di finale della parte alta del tabellone. La partita si svolgerà oggi, con orario, trasmissione televisiva e streaming ancora da confermare. La sfida coinvolge due giocatori italiani e canadesi, entrambi qualificatisi per questa fase del torneo.

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L’incontro dei quarti di finale in cui si affronteranno l’italiano ed il canadese sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di oggi, mercoledì 3 giugno, sul Court Philippe Chatrier: nei due precedenti giocati sul circuito maggiore, ha vinto Cobolli in entrambi i casi. Court Philippe Chatrier – Dalle ore 11.00Anna Kalinskaya (Russia, 22)-Maja Chwalinska (Polonia, Q) Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels. LIVE Fonseca-Mensik 4-6 3-6 6-7, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il ceco conquista la prima semifinale Slam, vittoria netta contro il brasiliano Jakub Mensik continua a confermare le aspettative che da tempo lo accompagnano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Flavio Cobolli vs Felix Auger Aliassime | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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