Cobolli-Auger-Aliassime oggi Roland Garros 2026 | orario tv programma streaming
Nel torneo di singolare maschile di Roland Garros 2026, Flavio Cobolli, numero 10 del seeding, sfiderà Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 4, nei quarti di finale della parte alta del tabellone. La partita si svolgerà oggi, con orario, trasmissione televisiva e streaming ancora da confermare. La sfida coinvolge due giocatori italiani e canadesi, entrambi qualificatisi per questa fase del torneo.
L’incontro dei quarti di finale in cui si affronteranno l’italiano ed il canadese sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di oggi, mercoledì 3 giugno, sul Court Philippe Chatrier: nei due precedenti giocati sul circuito maggiore, ha vinto Cobolli in entrambi i casi. Court Philippe Chatrier – Dalle ore 11.00Anna Kalinskaya (Russia, 22)-Maja Chwalinska (Polonia, Q) Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels. LIVE Fonseca-Mensik 4-6 3-6 6-7, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il ceco conquista la prima semifinale Slam, vittoria netta contro il brasiliano Jakub Mensik continua a confermare le aspettative che da tempo lo accompagnano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.
Flavio Cobolli vs Felix Auger Aliassime | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today
Notizie e thread social correlati
Dove vedere in tv Cobolli-Auger Aliassime, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingMercoledì 3 giugno, Flavio Cobolli sfiderà Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale di Roland Garros 2026.
Leggi anche: Cobolli-Pellegrino oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streaming
Temi più discussi: Flavio Cobolli ai quarti del Roland Garros 2026 contro Felix Auger-Aliassime: quando gioca, orario e dove vedere la partita · Tennis; Pronostico Cobolli-Auger Aliassime quote quarti Roland Garros; Cobolli-Auger-Aliassime vale un posto in semifinale: quando e dove vederla; Auger-Aliassime lancia la sfida a Cobolli: I precedenti non contano, ma conosco il suo valore.
Auger-Aliassime lancia la sfida a Cobolli: I precedenti non contano, ma conosco il suo valore - x.com
Auger-Aliassime pronto alla sfida contro Cobolli: parole di grande stima del canadese per l'azzurro facebook
ATP 1000 Roma R2: Navone batte [4] Auger Aliassime 7-6(4), 7-6(5) reddit
Cobolli-Auger-Aliassime oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streamingPer i quarti di finale della parte alta del tabellone di singolare maschile al Roland Garros 2026 di tennis, il numero 10 del seeding, l'italiano Flavio ... oasport.it
Cobolli-Auger Aliassime, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di finale del Roland GarrosIl tennista romano va alla caccia della prima semfinale slam in carriera: sulla sua strada il canadese numero 4 al mondo ... tuttosport.com