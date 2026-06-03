Cobolli-Auger-Aliassime oggi in tv Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Notizia in breve

Oggi si gioca il match tra Flavio Cobolli e Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale di singolare maschile a Roland Garros 2026. Cobolli, numero 10 del tabellone, sfida il canadese, testa di serie numero 4. La partita si svolge sulla parte alta del tabellone e verrà trasmessa in diretta streaming e in televisione.