Roland Garros non c’è pace per Berrettini Si ritira in semifinale va Arnaldi – Il video

Matteo Berrettini si è ritirato durante il match dei quarti di finale di Roland Garros contro Matteo Arnaldi, che ha così avanzato alle semifinali. Arnaldi affronterà Flavio Cobolli in una delle due semifinali del torneo.

Matteo Berrettini si è ritirato nel derby dei quarti di finale del Roland Garros contro Matteo Arnaldi, che vola quindi in semifinale per sfidare Flavio Cobolli nel match che vale un posto in finale. Berrettini, partito alla grande con due break e un vantaggio di 3-0, si è fatto rimontare da Arnaldi che ha risalito poi la china per conquistare il primo set. Sotto 5-6, il romano ha subìto il nuovo break che ha consegnato a Arnaldi il primo parziale per 7-5. Poi il peggioramento. Matteo Arnaldi & Matteo Berrettini share a hug at the net as Berrettini is forced to retire from their Roland Garros match. Heartbreak for Berrettini that’s all too familiar. 🔗 Leggi su Open.online

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