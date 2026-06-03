Roland Garros | Mensik batte Fonseca e vola in semifinale

In campo a Roland Garros, Mensik ha sconfitto Fonseca e si è qualificato per le semifinali. Non sono stati resi noti dettagli sulla gestione del dolore alla gamba sinistra da parte di Mensik. Durante gli allenamenti in Montenegro, Djokovic avrebbe trasmesso un segreto mentale, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli su questa informazione.

Come ha fatto Mensik a gestire il dolore alla gamba sinistra?. Quale segreto mentale ha trasmesso Djokovic durante gli allenamenti in Montenegro?. Perché Fonseca non è riuscito a sfruttare i match point salvati?. Cosa rischia la condizione fisica del ceco per la semifinale?.? In Breve Punteggio finale del match 6-4 6-3 7-6 con tie-break nel terzo set. Legame formativo con Novak Djokovic nato durante allenamenti in Montenegro. Fastidio alla gamba sinistra durante il secondo e terzo set. Mensik supera la resistenza di Joao Fonseca dopo diversi match point salvati. Jakub Mensik conquista il quarto di finale a Roland Garros battendo Fonseca per 6-4 6-3 7-6³. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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