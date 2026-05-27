Roland Garros Mensik eroico | batte Navone e i crampi e vola al terzo turno dopo 5 ore di battaglia

Al Roland Garros 2026, Jakub Mensik ha superato Mariano Navone al secondo turno dopo una partita durata oltre cinque ore. Nonostante i crampi, Mensik ha vinto contro Navone, avanzando al terzo turno del torneo. La sfida è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena e sorprese, segnando una giornata intensa nella competizione.

(Adnkronos) – Tante sorprese e colpi di scena nella quarta giornata di match al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 27 maggio, Mariano Navone è stato eliminato da Jakub Mensik al termine di un match estenuante nel secondo turno del torneo, dopo una partita infinita. Una battaglia durata 4 ore e 41 minuti, chiusa 6-3 2-6. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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