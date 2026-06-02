Roland Garros | Fonseca e Mensik si sfidano per la semifinale

A Roland Garros, Fonseca e Mensik si affrontano per un posto in semifinale. La sfida si concentra sulla resistenza mentale di Fonseca e sulla solidità fisica di Mensik. I due giocatori si sfidano sui campi parigini, con obiettivi di avanzare nella competizione. La partita si preannuncia combattuta, con attenzione alle strategie e alle forze mentali di entrambi. La sfida prosegue con il punteggio ancora aperto, in attesa di scoprire chi passerà il turno.

Chi riuscirà a superare la resistenza mentale di Fonseca?. Come può Mensik contrastare la solidità fisica dimostrata finora?. Quale dei due giocatori affronterà Alexander Zverev in semifinale?. Cosa determinerà il passaggio alla fase finale del torneo?.? In Breve Fonseca ha battuto Pavlovic, Prizmic, Djokovic e Ruud per arrivare ai quarti.. Mensik ha eliminato Draguet, Navone, De Minaur e Rublev nel percorso verso Parigi.. Il vincitore del match affronterà Alexander Zverev nella semifinale di Roland Garros.. La sfida si disputa sulla terra battuta del torneo di Parigi.. Il duello per la semifinale: Fonseca sfida Mensik ai quarti di Roland Garros. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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