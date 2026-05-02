La giovane tennista ucraina ha vinto il torneo di Madrid battendo in finale l’avversaria russa. Dopo la partita, non si è verificato alcun saluto tra le due giocatrici, suscitando polemiche tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. La finale ha attirato attenzione non solo per l’aspetto sportivo, ma anche per le implicazioni politiche legate alla tensione tra i due paesi.

La finale del Masters 1000 Wta di Madrid aveva implicazioni politiche oltre che sportive. Una sfida tra un'ucraina, Marta Kostyuk, e una russa, Mirra Andreeva, carica di significato, come ogni partita tra rappresentanti delle due nazioni in guerra ormai dal 2022. Ha vinto Kostyuk, al primo trionfo a livello di Masters 1000 per lei in carriera. Un successo arrivato alla Caja Magica dopo una partita non bellissima, ovviamente tesa, che la 23enne di Kiev ha vinto in due set (6-3 7-5 in un'ora e 21 minuti) senza troppi problemi. Le due si sono totalmente ignorate durante la partita, nessun saluto o altro. Nemmeno alla fine, quando Kostyuk è "crollata" esultante sulla terra e la Andreea si è diretta furiosa verso la panchina, c'è stato il rituale cenno con le racchette.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kostyuk, trionfo e polemiche a Madrid: nessun saluto tra l'ucraina e la russa Andreeva

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