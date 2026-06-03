Kostyuk-Andreeva semifinale tesa al Roland Garros | Come fa a dormire mentre il suo Paese uccide altra gente

Durante la semifinale di Roland Garros, la tennista ucraina ha criticato le avversarie russe, accusandole di essere consapevoli della situazione nel loro paese. In conferenza stampa, ha dichiarato che non stringerà la mano alle russe, sottolineando che sono a conoscenza di quanto sta accadendo. La 23enne ha anche commentato la questione del sonno delle russe, chiedendosi come possano dormire mentre il loro paese uccide altra gente.

La 23enne tennista ucraina attacca le giocatrici russe in conferenza. Nel ribadire che non stringerà la mano all'avversaria, afferma: "Sanno benissimo cosa sta accadendo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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