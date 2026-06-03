A Roland Garros, la terra rossa di Parigi si è colorata di azzurro dopo che Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto la semifinale nel doppio misto. La coppia ha superato gli avversari e si è qualificata per la finale del torneo. La partita si è conclusa con la loro vittoria, portandoli a competere per il titolo.

La terra rossa del Roland Garros si tinge straordinariamente d’azzurro grazie al successo in semifinale di Sara Errani e Andrea Vavassori, che volano in finale nel torneo di doppio misto, confermandosi una coppia d’oro del tennis mondiale. I campioni in carica e primi favoriti del tabellone hanno letteralmente surclassato la coppia franco-tedesca composta da Laura Siegemund ed Edouard Roger-Vasselin, liquidata con un perentorio 6-1, 6-4 in appena un’ora e diciassette minuti di gioco. Roland Garros, non c’è storia: Errani e Vavassori sul velluto scivolano in finale. Il match, nonostante una supremazia agonistica acclarata sin dalle prime battute, si è rivelato una vera e propria dimostrazione di forza e affiatamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Roland Garros, la terra rossa di Parigi si tinge d’azzurro: Errani e Vavassori in finale nel doppio misto. Ancora

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