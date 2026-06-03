Tra pochi minuti prende il via il quarto di finale maschile a Roland Garros tra Cobolli, Auger-Aliassime e Aliassime. La partita si svolge sulla terra battuta del torneo francese, con i giocatori pronti a scendere in campo. La sfida coinvolge tre atleti e si svolge nel quadro della fase a eliminazione diretta. L'inizio è previsto a breve, con gli spettatori che attendono di seguire gli sviluppi del match.

In Italia il Roland Garros 2026 viene trasmesso esclusivamente sui canali Eurosport, che sono visibili solo per gli abbonati alle seguenti piattaforme streaming: HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Non è prevista una copertura tv in chiaro. Manca poco all’inizio del quarto di finale maschile. Cobolli e Auger-Aliassime scenderanno in campo al termine del match femminile tra Sabalenka e Shnaider: la numero 1 bielorussa conduce di un set e un break. Flavio Cobolli contro Felix Auger-Aliassime, quarti di finale del Roland Garros: l’Italia del tennis sogna l’impresa. Una vittoria del 24enne azzurro, infatti, regalerebbe la certezza di avere almeno un italiano in finale a Parigi, in attesa dell’altro quarto di finale tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, la diretta di Cobolli-Auger-Aliassime: manca poco all’inizio del quarto di finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ATP French Open 2026 Quarterfinal Predictions: Auger-Aliassime vs. Cobolli, Berrettini vs. Arnaldi

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Cobolli-Auger Aliassime, Roland Garros 2026 in DIRETTA: sale la tensione per il 3° quarto di finale!

LIVE Cobolli-Auger Aliassime, Roland Garros 2026 in DIRETTA: quarto di finale alla pari per scrivere la storia! In campo dopo SabalenkaIl quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassime a Roland Garros 2026 si sta giocando in parità.

Temi più discussi: RECAP! Day 4: Fonseca raggiunge Djokovic, Zverev in scioltezza; Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros 2026 contro Juan Manuel Cerundolo: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis; Roland Garros, oggi tocca a Sinner: contro Tabur parte la caccia all'ultimo Slam. In campo anche Darderi e Arnaldi; LIVE Paolini-Sierra 6-3, 4-6, 3-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurra in lacrime lascia il torneo, problema alla caviglia non superato.

#Fonseca- #Mensik al #RolandGarros, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis x.com

Roland-Garros 2026 QF: [2] A. Zverev batte [29] R. Jódar 7-6(3) 6-1 6-3 reddit

Cobolli-Auger Aliassime diretta, segui LIVE i quarti di finale del Roland Garros. Tennis oggiL'azzurro sfida il canadese sulla terra rossa dello Slam parigino, in palio c'è il pass per le semifinali: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Cobolli-Auger Aliassime LIVE al Roland Garros, il risultato in diretta: Flavio a caccia di una semifinale tutta italianaLa diretta di Cobolli-Auger Aliassime oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it