LIVE Cobolli-Auger Aliassime Roland Garros 2026 in DIRETTA | quarto di finale alla pari per scrivere la storia! In campo dopo Sabalenka

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassime a Roland Garros 2026 si sta giocando in parità. Dopo la vittoria di Sabalenka, nel primo match femminile, la polacca Chwalinska ha battuto Kalinskaya in due set e si è qualificata per la semifinale. La competizione continua con Sabalenka e il tennista romano ancora in corsa. La sfida tra Cobolli e Auger Aliassime prosegue senza un chiaro favorito, mentre i risultati si aggiornano in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.05 Concluso il primo quarto femminile! La polacca Chwalinska non smette di sognare e giunge in semifinale battendo Kalinskaya 7-6, 6-3! Ora Sabalenka, poi il romano. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida di quarti di finale del Roland Garros 2026 che vede di fronte Flavio COBOLLI a Felix AUGER-ALIASSIME, ci si gioca la semifinale! Il romano si gioca la storia contro il canadese. La semifinale a Parigi vorrebbe dire non solo l’ingresso per la prima volta in carriera nei primi dieci giocatori del mondo, ma anche issarsi in un club che solo Jannik Sinner, Adriano Panatta e Marco Cecchinato hanno varcato nell’era open. 🔗 Leggi su Oasport.it

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AUGER-ALIASSIME X FLAVIO COBOLLI AO VIVO ROLAND GARROS | QUARTAS DE FINAL | NARRAÇÃO EM TEMPO REAL

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