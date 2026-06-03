LIVE Cobolli-Auger Aliassime Roland Garros 2026 in DIRETTA | quarto di finale alla pari per scrivere la storia! In campo dopo Sabalenka
Il quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassime a Roland Garros 2026 si sta giocando in parità. Dopo la vittoria di Sabalenka, nel primo match femminile, la polacca Chwalinska ha battuto Kalinskaya in due set e si è qualificata per la semifinale. La competizione continua con Sabalenka e il tennista romano ancora in corsa. La sfida tra Cobolli e Auger Aliassime prosegue senza un chiaro favorito, mentre i risultati si aggiornano in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.05 Concluso il primo quarto femminile! La polacca Chwalinska non smette di sognare e giunge in semifinale battendo Kalinskaya 7-6, 6-3! Ora Sabalenka, poi il romano. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida di quarti di finale del Roland Garros 2026 che vede di fronte Flavio COBOLLI a Felix AUGER-ALIASSIME, ci si gioca la semifinale! Il romano si gioca la storia contro il canadese. La semifinale a Parigi vorrebbe dire non solo l’ingresso per la prima volta in carriera nei primi dieci giocatori del mondo, ma anche issarsi in un club che solo Jannik Sinner, Adriano Panatta e Marco Cecchinato hanno varcato nell’era open. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.
AUGER-ALIASSIME X FLAVIO COBOLLI AO VIVO ROLAND GARROS | QUARTAS DE FINAL | NARRAÇÃO EM TEMPO REAL
Notizie e thread social correlati
LIVE Cobolli-Auger Aliassime, Roland Garros 2026 in DIRETTA: possibile battaglia con in palio la semifinaleAl Roland Garros 2026, il match tra Cobolli e Auger Aliassime sta proseguendo, con la possibilità di raggiungere le semifinali in palio.
Roland Garros 2026, Auger-Aliassime piega Tabilo e incrocia Cobolli nei quarti di finaleNel torneo di Roland Garros 2026, Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero quattro, ha battuto Alejandro Tabilo in tre set, con il punteggio di...
Temi più discussi: Roland Garros LIVE quarti, Cobolli sfida Auger Aliassime: la cronaca dalle 15; LIVE Cobolli-Auger Aliassime, Roland Garros 2026 in DIRETTA: possibile battaglia con in palio la semifinale; Cobolli-Auger-Aliassime vale un posto in semifinale: quando e dove vederla; Cobolli-Auger Aliassime oggi nei quarti al Roland Garros, quando si gioca e dove vederla in TV e streaming.
LIVE French Open Roland Garros ATP Day Nine | Auger-Aliassime, Cobolli, Tiafoe, Berrettini in action facebook
Dove vedere in tv Cobolli-Auger Aliassime, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming - x.com
LIVE Cobolli-Auger Aliassime, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurro per ribaltare il pronostico contro il n.6 del mondoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'attesissima sfida di quarti di finale del ... oasport.it
Cobolli-Auger Aliassime LIVE al Roland Garros, il risultato in diretta: Flavio a caccia di una semifinale tutta italianaLa diretta di Cobolli-Auger Aliassime oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it