LIVE Cobolli-Auger Aliassime Roland Garros 2026 in DIRETTA | quarto di finale alla pari per scrivere la storia! In campo dopo Sabalenka

Notizia in breve

Il quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassime a Roland Garros 2026 si sta giocando in parità. Dopo la vittoria di Sabalenka, nel primo match femminile, la polacca Chwalinska ha battuto Kalinskaya in due set e si è qualificata per la semifinale. La competizione continua con Sabalenka e il tennista romano ancora in corsa. La sfida tra Cobolli e Auger Aliassime prosegue senza un chiaro favorito, mentre i risultati si aggiornano in tempo reale.