Sabalenka conduce 5-1 contro Shnaider nel secondo set. Poco dopo, è in programma il match tra Flavio Cobolli e Felix Auger-Aliassime nel terzo quarto di finale di Roland Garros 2026. La partita è in corso e la tensione sale. La diretta continua con aggiornamenti sui punteggi e le azioni in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:04 Sabalenka saldamente avanti 5-1 contro Shnaider. Poi toccherà a Flavio Cobolli sfidare Felix Auger-Aliassime! 13.05 Concluso il primo quarto femminile! La polacca Chwalinska non smette di sognare e giunge in semifinale battendo Kalinskaya 7-6, 6-3! Ora Sabalenka, poi il romano. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida di quarti di finale del Roland Garros 2026 che vede di fronte Flavio COBOLLI a Felix AUGER-ALIASSIME, ci si gioca la semifinale! Il romano si gioca la storia contro il canadese. La semifinale a Parigi vorrebbe dire non solo l’ingresso per la prima volta in carriera nei primi dieci giocatori del mondo, ma anche issarsi in un club che solo Jannik Sinner, Adriano Panatta e Marco Cecchinato hanno varcato nell’era open. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Auger Aliassime, Roland Garros 2026 in DIRETTA: sale la tensione per il 3° quarto di finale!

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Flavio Cobolli vs Felix Auger Aliassime | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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