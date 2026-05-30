Roland Garros 2026 Cobolli batte Tien e conquista gli ottavi di finale

Flavio Cobolli ha vinto il suo match a Roland Garros 2026, superando Tien e accedendo agli ottavi di finale. La partita si è conclusa con la vittoria di Cobolli, che ha ottenuto il passaggio del turno nel torneo parigino.

Parigi, 30 maggio 2026 – Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Oggi, sabato 30 maggio, l’azzurro ha battuto l’americano Learner Tien, numero 18 del mondo, nel terzo turno dello Slam di Parigi, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e continuando la sua corsa nel torneo francese, che potrebbe offrire ottime chance di arrivare in fondo visto, nella parte di tabellone di Cobolli, il ko di Jannik Sinner. (Fonte Adnkronos) Foto Italia Team – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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