Roland Garros | Cobolli batte Auger-Aliassime e vola in semifinale in finale a Parigi ci s

Da agi.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i quarti di finale di Roland Garros, Flavio Cobolli ha sconfitto Auger-Aliassasse in quattro set, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4. Il match è durato tre ore e 26 minuti. Con questa vittoria, Cobolli si è qualificato per la semifinale del torneo.

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AGI - Flavio Cobolli vola in semifinale al Roland Garros 2026. Il tennista romano - decima testa di serie del tabellone - elimina in rimonta Felix Auger-Aliassime e conquista la prima semifinale Slam della carriera. 4-6 6-4 6-4 6-4, in tre ore e 24 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne azzurro, che batte per la terza volta in tre confronti Aliassime e venerdì si giocherà un posto in finale con il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. L'Italia ha così la certezza di avere un giocatore in campo nella finale di domenica: sarà la 14esima finale Major con un italiano presente, la prima dal 2021 (Wimbledon Berrettini-Djokovic) con protagonista un azzurro diverso da Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Agi.it

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Cobolli da favola, batte Auger-Aliassime e vola in semifinale al Roland Garros

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