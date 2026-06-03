Matteo Berrettini si è ritirato dal torneo di Roland Garros a causa di un infortunio fisico. La sua assenza ha aperto la strada a un’altra italiana, Arnaldi, che ha raggiunto le semifinali. Arnaldi affronterà Cobolli nella prossima fase del torneo. La partita di Berrettini si è conclusa prematuramente, lasciando il suo percorso in questo torneo. La sua uscita rappresenta un altro stop legato a problemi fisici che lo hanno tormentato negli ultimi anni.

Un destino beffardo. Matteo Berrettini è costretto a salutare il Roland Garros per un problema fisico, l'ennesimo della sua carriera ormai troppo segnata dagli infortuni. Matteo Arnaldi, che era avanti 7-5, 4-2, vola in semifinale al Roland Garros e conquista la sua prima semifinale Slam in carriera. Il tennista ligure affronterà un altro italiano nel penultimo atto di Parigi, Flavio Cobolli. Dopo il derby italiano con Berrettini, tra pochi giorni dovrà affrontarne un altro con un avversario completamente diverso, che è appena entrato in top 10 dopo il successo su Aliassime. Il ritiro di Berrettini Pur riconoscendo i meriti di Arnaldi, è inevitabile sottolineare la sfortuna di Berrettini, reduce da un torneo sontuoso andato oltre ogni più rosea aspettativa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Berrettini si ritira, Arnaldi vola in semifinale al Roland Garros: sfiderà Cobolli, cosa è successo

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