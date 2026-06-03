Durante la conferenza stampa, il tennista ceco Jakub Mensik ha riferito di aver avuto crampi durante la partita. Mensik ha vinto contro Joao Fonseca nei quarti di finale di Roland Garros 2026, ottenendo così la prima semifinale in uno Slam parigino.

(Adnkronos) – Crampi per Jakub Mensik. in conferenza stampa. Il tennista ceco ha battuto Joao Fonseca nei quarti del Roland Garros 2026, raggiungendo per la prima volta la semifinale dello Slam parigino. Mensik si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 6-3, 7-6 (3), al termine di una partita dominata ma molto. L'articolo Roland Garros, crampi per Mensik. in conferenza stampa proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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