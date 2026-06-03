Mensik si blocca in conferenza dopo aver battuto Fonseca al Roland Garros | troppo dolore

Jakub Mensik si è dovuto fermare improvvisamente durante la conferenza stampa dopo aver vinto contro Joao Fonseca al Roland Garros. Non è riuscito a proseguire perché ha iniziato a soffrire di crampi e dolore, impedendogli di parlare.

Jakub Mensik è stato costretto a interrompere bruscamente la conferenza dopo la vittoria su Joao Fonseca al Roland Garros: non riusciva più a parlare a causa dell'insorgere dei crampi, troppo dolore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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