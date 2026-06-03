Cobolli ha battuto Auger-Aliassime in quattro set, qualificandosi per la semifinale di Roland Garros. Con questa vittoria, l’italiano conquista un posto inaspettato tra i migliori quattro del torneo, un risultato storico per la sua carriera. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, 7-5. Ora si prepara a sfidare il prossimo avversario nella fase finale del torneo.

PARIGI – Cobolli-show al Roland Garros! L’azzurro vola in semifinale. E per la prima volta in carriera è tra i migliori quattro in un major grazie alla vittoria su Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in 3 ore e 24 minuti di gioco. Un’altra grandissima prova di carattere e personalità da parte del tennista romano, in una partita dai due atti. Un primo atto con il tetto aperto, con un primo set influenzato dalle forti raffiche di vento. Dal secondo set, con il tetto dello Chatrier chiuso, Cobolli ha cambiato passo, acquisendo sempre più fiducia. Cobolli centra così la semifinale e sarà un derby contro Arnaldi o Berrettini: l’Italia, però, è certa di portare un azzurro in finale domenica sera, 7 giugno 2026, un anno dopo Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Roland Garros: Cobolli vola in semifinale e blinda un posto in finale per l’Italia. Battuto Auger-Aliassime in 4 set

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Roland Garros 2026 p. 9: Cobolli trascina lItalia in finale!

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