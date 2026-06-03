roland garros cobolli sfida auger aliassime stasera berrettini arnaldi

Si tinge di azzurro la terra rossa di Parigi. Oggi tre italiani scendono in campo per i quarti di finale del Roland Garro s, seconda prova del Grande Slam. Non era mai accaduto in singolare maschile nell’era Open. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi tenteranno l’impresa di portare due azzurri in semifinale nel Major francese. Uno, di sicuro, ci sarà e uscirà dalla sfida, prevista stasera alle 20.15, tra Berrettini e Arnaldi. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Nel pomeriggio, alle 14, Cobolli affronta invece il canadese Felix Auger-Aliassime, sempre sconfitto nei due confonti diretti, disputati però sul cemento. Il 24enne romano, nonostante abbia una classifica inferiore, parte leggermente in vantaggio nei pronostici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Pazzo Roland Garros: 3 italiani ai quarti, siamo nella storia!

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