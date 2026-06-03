Roland Garros | Cobolli in campo alle 13 contro Auger-Aliassime Derby Berrettini-Arnaldi dopo le 20

Da firenzepost.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 13, il tennista italiano Cobolli scenderà in campo contro Auger-Aliassime negli ottavi di finale di Roland Garros. Nel pomeriggio, i quarti di finale del torneo maschile vedranno protagonisti tre italiani. Dopo le 20,15, si svolgerà il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, con quest'ultimo che ha superato il turno precedentemente.

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Nel primo pomeriggio, dopo le 13,20, Flavio Cobolli affronterà Felix Auger-Aliassime, l’unico non italiano nella parte alta del tabellone. Entrambe le sfide si giocano al Philippe-Chatrier. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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