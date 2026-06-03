Alle 13, il tennista italiano Cobolli scenderà in campo contro Auger-Aliassime negli ottavi di finale di Roland Garros. Nel pomeriggio, i quarti di finale del torneo maschile vedranno protagonisti tre italiani. Dopo le 20,15, si svolgerà il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, con quest'ultimo che ha superato il turno precedentemente.

Nel primo pomeriggio, dopo le 13,20, Flavio Cobolli affronterà Felix Auger-Aliassime, l’unico non italiano nella parte alta del tabellone. Entrambe le sfide si giocano al Philippe-Chatrier. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Roland Garros: Cobolli in campo alle 13 contro Auger-Aliassime. Derby Berrettini-Arnaldi dopo le 20

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IMPRESA ITALIA AL ROLAND GARROS: BERRETTINI, COBOLLI, ARNALDI I TRE AZZURRI AI QUARTI, È STORIA!

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A che ora giocano Berrettini-Arnaldi e Cobolli-Auger Aliassime al Roland Garros 2026: dove vedere i quarti di finaleAlle 13:00 si sfidano il tennista italiano Berrettini e Arnaldi, mentre alle 15:00 è in programma il match tra Cobolli e Auger Aliassime.

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