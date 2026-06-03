Nel secondo set, il tennista italiano ha iniziato a dominare il match contro Auger-Aliassime, portandosi sul 1-1. Nella prima parte, aveva subito perso il primo set, ma nel secondo ha preso il comando con maggiore sicurezza. La partita si sta giocando sui dettagli, mentre il pubblico segue con attenzione ogni scambio. La sfida si sta delineando come un momento importante per il torneo.

Giornata memorabile, comunque andrà, per il trio azzurro che si è presentato ai quarti di finale del Roland Garros. A rompere il ghiaccio ci ha pensato Flavio Cobolli, impegnato contro il canadese Auger-Alissime per garantire il secondo azzurro nella semifinale della parte alta del tabellone. Tradotto, se vince lui, l'Italia torna in finale a distanza di un anno (lo scorso toccò a Sinner, battuto da Alcaraz dopo aver avuto match point a favore) e dopo due derby fratricida: quello della semifinale - appunto - e quello di stasera tra Berrettini e Arnaldi. La partita Nel primo set Cobolli parte fortissimo e inizia con un break, ma il canadese lo restituisce subito e la gara torna sui binari dell'equilibrio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Roland Garros, Cobolli per la storia. Primo set ad Auger-Aliassime, nel secondo sale in cattedra l'azzurro: 1-1

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L'Italia fa la storia al Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi ai quarti di finale

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