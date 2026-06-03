LIVE Cobolli-Auger Aliassime 4-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | siamo punto a punto nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Esce davvero di poco il passante di dritto del romano. 40-40 Si torna pari. Risposta nei piedi e dritto perentorio. A-40 Gran prima e urlo! 40-40 Lo annulla Flavio, con il dritto pesantissimo dopo il servizio! Seconda 40-A Gratuito di dritto, set point. 40-40 Colpisce male di rovescio Cobolli. Vantaggi! 40-30 Gran servizio, gran attacco con il dritto! 30-30 Gran passante di rovescio lungoriga del canadese. 30-15 Non risponde profondo Aliassime e allora picchia Flavio con il dritto! 15-15 Errore di dritto del romano. 15-0 Non risponde di dritto sulla seconda Auger Aliassime. 4-5 Appena larga la risposta di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Flavio Cobolli vs Felix Auger Aliassime | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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