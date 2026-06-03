LIVE Cobolli-Auger Aliassime 4-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | siamo punto a punto nel 1° set

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Aliassime serve per il primo set sul 5-4, con il punteggio di 40-15. Un passante di dritto del romano sfiora la linea, ma non entra. La partita si mantiene in equilibrio, con i due giocatori pronti a scambiarsi il servizio. La tensione si fa sentire mentre il primo parziale si avvicina alla conclusione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Esce davvero di poco il passante di dritto del romano. 40-40 Si torna pari. Risposta nei piedi e dritto perentorio. A-40 Gran prima e urlo! 40-40 Lo annulla Flavio, con il dritto pesantissimo dopo il servizio! Seconda 40-A Gratuito di dritto, set point. 40-40 Colpisce male di rovescio Cobolli. Vantaggi! 40-30 Gran servizio, gran attacco con il dritto! 30-30 Gran passante di rovescio lungoriga del canadese. 30-15 Non risponde profondo Aliassime e allora picchia Flavio con il dritto! 15-15 Errore di dritto del romano. 15-0 Non risponde di dritto sulla seconda Auger Aliassime. 4-5 Appena larga la risposta di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

live cobolli auger aliassime 4 5 roland garros 2026 in diretta siamo punto a punto nel 1176 set
© Oasport.it - LIVE Cobolli-Auger Aliassime 4-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: siamo punto a punto nel 1° set
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Flavio Cobolli vs Felix Auger Aliassime | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

Video Flavio Cobolli vs Felix Auger Aliassime | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Berrettini-Fucsovics 2-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: siamo punto a punto nel 1° set

LIVE Berrettini-Fucsovics 3-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: siamo punto a punto nel 1° setSul campo, Fucsovics ha conquistato il break che porta il punteggio a 4-3 nel primo set contro Berrettini.

Temi più discussi: Roland Garros LIVE quarti, Cobolli sfida Auger Aliassime: la cronaca dalle 15; LIVE Cobolli-Auger Aliassime, Roland Garros 2026 in DIRETTA: possibile battaglia con in palio la semifinale; Cobolli puoi sognare! I precedenti e la magia di Flavio sulla terra rossa fanno ben sperare; Cobolli-Auger Aliassime, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di finale il Roland Garros.

cobolli auger aliassime live cobolli auger aliassimeCobolli-Auger Aliassime 4-4 LIVE al Roland Garros, risultato in diretta: si procede senza breakLa diretta di Cobolli-Auger Aliassime oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it

cobolli auger aliassime live cobolli auger aliassimeCobolli-Auger Aliassime, diretta Roland Garros: i quarti di finale in tempo reale, Flavio sognaL'azzurro è il primo degli italiani in gara a scendere in campo per proseguire la sua avventura nello Slam di Parigi ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web