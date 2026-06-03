Un tennista italiano ha raggiunto la semifinale a Roland Garros battendo Auger Aliassime. Con questa vittoria, un italiano si assicura almeno una presenza in finale del torneo. La partita si è conclusa con la vittoria del giocatore italiano, consolidando la sua posizione tra i migliori del torneo. La semifinale si gioca sulla terra rossa parigina. La giornata del 3 giugno 2026 è ricordata per questa impresa nel mondo del tennis italiano.

La giornata del 3 giugno 2026 rimarrà a lungo impressa nella memoria degli appassionati di tennis italiani grazie a un’impresa memorabile sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli ha conquistato un posto in semifinale al Roland Garros, superando il canadese Felix Auger-Aliassime al termine di una battaglia sportiva durata ben tre ore e ventiquattro minuti. Il match si è concluso con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 a favore del tennista romano, che per la prima volta in carriera riesce a spingersi così avanti in un torneo del Grande Slam. Questo straordinario successo non solo consacra il talento e la maturità agonistica dell’azzurro, ma... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Roland Garros, Cobolli in semifinale: battuto Auger Aliassime. Un italiano di sicuro in finale

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