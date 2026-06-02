Alle 13:00 si sfidano il tennista italiano Berrettini e Arnaldi, mentre alle 15:00 è in programma il match tra Cobolli e Auger Aliassime. Entrambi gli incontri si giocano sui campi principali del torneo di Parigi. La partita tra Berrettini e Arnaldi sarà visibile su canali sportivi dedicati, mentre gli altri incontri saranno trasmessi in streaming o in diretta televisiva.

Parigi, 2 giugno 2026 - Una giornata destinata a entrare negli annali del tennis italiano. Per la prima volta nell'era Open, infatti, tre azzurri sono approdati ai quarti di finale dello stesso torneo del Grande Slam. Al Roland Garros saranno Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli a rappresentare l'Italia nella giornata di mercoledì 3 giugno, con la certezza che almeno uno di loro raggiungerà la semifinale grazie al derby tutto azzurro in programma sul Philippe-Chatrier. TOPSHOT - Italy's Matteo Berrettini serves to Argentina's Juan Manuel Cerundolo during their men's singles match on day 9 of the French Open tennis tournament on Court Suzanne-Lenglen at the Roland-Garros Complex in Paris on June 1, 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Sport.quotidiano.net - A che ora giocano Berrettini-Arnaldi e Cobolli-Auger Aliassime al Roland Garros 2026: dove vedere i quarti di finale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sparando Palline - Estasi azzurra al Roland Garros, Berrettini e Cobolli ai quarti | gioca Arnaldi

Notizie e thread social correlati

A che ora giocano Berrettini-Arnaldi e Cobolli-Aguer Aliassime al Roland Garros 2026: dove vedere i quarti di finaleIl torneo di tennis a Parigi si svolge il 2 giugno 2026, con i quarti di finale previsti per i giocatori italiani.

Roland Garros: quando giocano Berrettini, Arnaldi e Cobolli i quarti di finale e dove vederli in TVMatteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si sfideranno nei quarti di finale di Roland Garros.

Temi più discussi: Roland Garros, oggi l'Italia sogna a Parigi: occasione d'oro per Cobolli, Berrettini e Arnaldi | Il programma; Arnaldi, Berrettini e Cobolli agli ottavi al Roland Garros: quando giocano e a che ora; Berrettini-Arnaldi, ai quarti è derby italiano: quando e dove vederlo; Roland Garros 2026, oggi a che ora giocano Arnaldi, Berrettini e Cobolli e dove vederli in diretta.

Cobolli e il derby Arnaldi-Berrettini: quando si giocano e a che ora i quarti del Roland Garros x.com

Arnaldi parla del devastante infortunio dello scorso anno: A un certo punto, facevo fatica a camminare. Non sono ancora al 100% della forma, ma voglio continuare a giocare. reddit

A che ora giocano Berrettini-Arnaldi e Cobolli-Aguer Aliassime al Roland Garros 2026: dove vedere i quarti di finalePer la prima volta tre italiani sono ai quarti di uno Slam: ecco gli orari dei match, i campi e dove vederli in TV e streaming ... msn.com

Cobolli e il derby Arnaldi-Berrettini: quando si giocano e a che ora i quarti del Roland GarrosMercoledì 3 giugno in campo a Parigi tre azzurri ... msn.com