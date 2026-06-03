Roland Garros | Cobolli fa l’impresa

Da puntomagazine.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Roland Garros, Cobolli ha vinto contro Aliassime in quattro set, qualificandosi per le semifinali. Ora affronterà un altro giocatore in un derby italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Battuto Aliassime 3 a 1. Ora altro derby in semifinale L’italia del tennis conferma tutto il proprio strapotere. Cobolli batte il numero 6 al mondo, il canadese Aliassime e vola in semifinale. L’Italia del tennis avrà sicuramente un tennista in finale. Cobolli, affronterà il vincente del quarto che vedrà impegnati altri due italiani, Berrettini ed Arnaldi. La partita è stata sofferta, la posta in palio era enorme. Il primo set, equilibrato fino al nono gioco. Sul 4 pari il canadese strappa il servizio al romano e chiude nel turno successivo di servizio con il punteggio di 6-4. Cobolli non si scompone, continua a giocare il suo tennis e nel secondo set è lui ad approfittare di un passaggio a vuoto del canadese e con lo stesso parziale si porta a casa un vitale secondo set. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

roland garros cobolli fa l8217impresa
© Puntomagazine.it - Roland Garros: Cobolli fa l’impresa.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Secondo voi Cobolli può completare l'impresa

Video Secondo voi Cobolli può completare l'impresa?

Notizie e thread social correlati

Arnaldi da battaglia, impresa al Roland Garros: batte Tiafoe e vola ai quarti con Cobolli e BerrettiniMatteo Arnaldi ha battuto Tiafoe al Roland Garros, avanzando per la prima volta ai quarti di finale di uno Slam.

Roland Garros: Cobolli e Berrettini ai quarti, l'Italia fa festa anche senza SinnerDue tennisti italiani sono approdati ai quarti di finale a Roland Garros, nonostante l'assenza di Jannik Sinner.

Temi più discussi: Mi sono cag*to sotto: Cobolli trema, resiste e poi vola per la prima volta ai quarti del Roland Garros; Flavio Cobolli, dall'incubo di inizio 2025 alle porte della top 10 ATP: al Roland Garros per la consacrazione · Tennis; Berrettini-Cobolli-Arnaldi, l'altra Italia vince al Roland Garros; Arnaldi, Berrettini e Cobolli agli ottavi al Roland Garros: quando giocano e a che ora.

roland garros roland garros cobolli faFlavio Cobolli in semifinale al Roland Garros: È la settimana più bella della mia vita. Berrettini o Arnaldi? Non mi interessaFlavio Cobolli versione deluxe, in una forma forse mai vista prima. E non era per nulla scontato dopo le difficoltà mostrate al Masters 1000 di ... msn.com

roland garros roland garros cobolli faRoland Garros: Cobolli batte Auger Aliassime 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 e va in semifinaleL'azzurro affronterà il vincitore della sfida fra Berrettini e Arnaldi, ma c'è la certezza che un italiano giocherà la finale (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web