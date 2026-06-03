Roland Garros | Cobolli fa l’impresa

Battuto Aliassime 3 a 1. Ora altro derby in semifinale L’italia del tennis conferma tutto il proprio strapotere. Cobolli batte il numero 6 al mondo, il canadese Aliassime e vola in semifinale. L’Italia del tennis avrà sicuramente un tennista in finale. Cobolli, affronterà il vincente del quarto che vedrà impegnati altri due italiani, Berrettini ed Arnaldi. La partita è stata sofferta, la posta in palio era enorme. Il primo set, equilibrato fino al nono gioco. Sul 4 pari il canadese strappa il servizio al romano e chiude nel turno successivo di servizio con il punteggio di 6-4. Cobolli non si scompone, continua a giocare il suo tennis e nel secondo set è lui ad approfittare di un passaggio a vuoto del canadese e con lo stesso parziale si porta a casa un vitale secondo set. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Secondo voi Cobolli può completare l'impresa

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