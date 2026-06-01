Due tennisti italiani sono approdati ai quarti di finale a Roland Garros, nonostante l'assenza di Jannik Sinner. Cobolli e Berrettini hanno superato gli avversari e continuano la corsa nel torneo. La presenza di due italiani tra gli ultimi otto rafforza la partecipazione del paese nel torneo del Grand Slam sulla terra battuta. La competizione prosegue con i quarti di finale in programma nei prossimi giorni.

AGI – L’Italia del tennis priva del suo idolo Jannik Sinner, porta comunque due tennisti tra i migliori 8 al Roland Garros. In attesa di Matteo Arnaldi, in campo contro Frances Tiafoe per portare a tre il numero dei ‘ moschettieri azzurri ’ ai quarti di finale a Parigi, superano gli ottavi Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Il 24enne romano, testa di serie numero 10 del torneo supera lo statunitense Zachary Svajda (85 Atp ) in quattro set con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7(3), 7-6(5) dopo tre ore e 19 minuti di gioco. Cobolli, che per la prima volta in tutto il torneo ha ceduto un set, sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime (6 Atp ) che ha battuto il cileno Alejandro Tabilo (36 Atp ) i 6-3 7-5 6-1. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Roland Garros: Cobolli e Berrettini ai quarti, l'Italia fa festa anche senza Sinner

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COBOLLI e BERRETTINI ai QUARTI! Anche senza Sinner è sempre Italia al Roland Garros

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Cobolli vola ai quarti, gli azzurri senza Sinner lottano al Roland Garros. In campo oggi Berrettini e Arnaldi: quando giocano e dove vederli in TvMatteo Berrettini e Arnaldi sono scesi in campo oggi al Roland Garros, con orari e dettagli di trasmissione disponibili in diretta televisiva.

Berrettini è rinato: torna ai quarti di finale del Roland Garros, c’è anche CobolliMatteo Berrettini ha raggiunto i quarti di finale a Roland Garros, segnando un ritorno importante in questa fase del torneo.

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Roland Garros R4: (10) F. Cobolli df. Z. Svajda 6-2 6-3 (3)6-7, 7-6(5) reddit

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