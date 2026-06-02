Matteo Arnaldi ha battuto Tiafoe al Roland Garros, avanzando per la prima volta ai quarti di finale di uno Slam. La partita si è conclusa con il suo successo, portandolo tra i migliori otto del torneo. Con questa vittoria, il giovane tennista si unisce a Cobolli e Berrettini, anche loro qualificati ai quarti. La sfida si è svolta su un campo in terra battuta, con Arnaldi che ha dominato il secondo set.

Matteo Arnaldi firma una delle vittorie più importanti della sua carriera e conquista per la prima volta i quarti di finale di uno Slam. L’azzurro ha superato Frances Tiafoe al termine di una maratona combattutissima, decisa soltanto al quinto set dopo oltre quattro ore di gioco, emozioni e continui ribaltamenti di fronte. Per il tennis italiano è un’altra giornata da ricordare al Roland Garros. Arnaldi raggiunge infatti ai quarti di finale Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, completando una straordinaria presenza azzurra nella fase decisiva del torneo parigino. Il match è stato un concentrato di tensione e spettacolo. Arnaldi ha conquistato il primo set al tie-break dopo oltre un’ora di battaglia, sfruttando una maggiore lucidità nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Arnaldi da battaglia, impresa al Roland Garros: batte Tiafoe e vola ai quarti con Cobolli e Berrettini

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#crivelli #berrettini prestazione da antico martello il miglior Matteo da almeno un anno.. partita dominata per #cobolli tanti applausi anche a #arnaldi che conferma le doti di eccezionale agonista piegando #tsitsipas dopo una battaglia eccellente livello di tenni x.com

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