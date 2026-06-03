Inizia con la vittoria di Cobolli al Roland Garros, che ha battuto 3-1 il giocatore canadese Auger-Aliassime, qualificandosi per la semifinale. Con questa vittoria, un tennista italiano si giocherà la finale del torneo domenica. La partita ha visto Cobolli prevalere sui rivali francesi e internazionali, portando l’Italia a un passo dalla finale dello Slam parigino.

Super Cobolli piazza il tricolore nella nella finale del Roland Garros. Si scrive Francia ma si legge Italia! Lo Slam transalpino, una volta di più, sta consacrando i tennisti azzurri. E dire che la sfortuna ( out Musetti, blocco improvviso di Sinner e ko di Darderi ), aveva tolto dalla circolazione i migliori terraioli di casa nostra lasciando l'incombenza a un terzetto - si fa per dire - di scorta. Si fa per dire, appunto, perché il trio di moschettieri azzurri proposti ai piedi della Tour Eiffel nel 2026 sono Cobolli - fisso in Top 20, ma ormai destinato alla Top 10 - il rientrante - in tutto il suo fulgore - Berrettini e Arnaldi, un altro che con quando vede la rena rossa si carica come i tori. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Roland Garros, Cobolli e l'Italia nella storia: batte 3-1 Auger-Aliassime e regala una semifinale tutta tricolore. Domenica un azzurro si giocherà la Coppa

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Un sempre più granitico Flavio COBOLLI ha conquistato l’accesso alla semifinale del Roland Garros sconfiggendo in quattro combattuti set il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 4 del torneo. Il successo odierno, figlio di una prestazione ma x.com

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