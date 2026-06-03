Cobolli-Auger Aliassime LIVE al Roland Garros il risultato in diretta | Flavio a caccia di una semifinale tutta italiana

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Aliassime ha battuto Cobolli in tre set e si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. Cobolli ha vinto il secondo set, ma Aliassime ha prevalso nel primo e nel terzo. La sfida ha avuto luogo sul campo centrale del torneo francese. Aliassime ora affronta un avversario ancora da definire nei prossimi turni.

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