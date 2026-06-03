A Roland Garros, Flavio Cobolli ha vinto contro Felix Auger Aliassime in quattro set, con i punteggi di 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4. La vittoria permette a Cobolli di accedere alle semifinali del torneo. La partita si è conclusa con il canadese che ha perso il secondo e il terzo set, mentre Cobolli ha prevalso negli ultimi due. La sfida ha avuto durata complessiva di quattro set.

Un inarrestabile Flavio Cobolli ha battuto il canadese Felix Auger Aliassime in una partita chiusa in 4 set e vinta col punteggio di 4-6 e triplo 6-4. L'azzurro strappa così il biglietto per la sua prima semifinale Slam, in cui incontrerà il vincente fra Matteo Berrettini e Arnaldi che si sfideranno stasera sul centrale della terra rossa. Dall'altra parte del tabellone, il tedesco Sascha Zverev sfiderà il ceco Mensik per poter tornare in finale sul Philipe Chatrier come due anni fa contro Carlitos Alcaraz. Comunque vada, ci sarà un italiano in questa finale di Parigi che arriverà al culmine di un torneo in cui è successo di tutto. "Pronto per Sanremo e nel futuro un film". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Roland Garros, Cobolli batte Aliassime e va in semifinale. Parigi avrà un finalista italiano

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Cobolli da favola, batte Auger-Aliassime e vola in semifinale al Roland Garros

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