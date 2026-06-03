Flavio Cobolli ha vinto contro Aliassime e si è qualificato per la semifinale a Roland Garros, salendo nella top 10 del ranking mondiale. La sua prestazione attuale mostra una forma migliorata rispetto alle recenti difficoltà, come quelle riscontrate al Masters 1000 di Roma. La vittoria ha determinato un aggiornamento della classifica, che permette al tennista di entrare tra i primi dieci giocatori a livello globale.

Flavio Cobolli versione deluxe, in una forma forse mai vista prima. E non era per nulla scontato dopo le difficoltà mostrate al Masters 1000 di Roma poche settimane fa. Ma quello era il torneo di casa, la pressione era forse eccessiva per un ragazzo come lui. Ma a Parigi è tutto diverso, non aveva le stesse aspettative e ha iniziato il torneo senza particolari pretese. E invece partita dopo partita è arrivato a guadagnarsi una storica semifinale, la prima in uno Slam in carriera. Decisivo il successo in 4 set su Auger-Aliassime, in rimonta dopo aver perso il primo (4-6, 6-4, 6-4, 6-4). Una vittoria di cuore, ma anche di tecnica che ha... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Cobolli batte Aliassime e vola in semifinale al Roland Garros: ora è in top 10, come cambia il ranking

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Cobolli da favola, batte Auger-Aliassime e vola in semifinale al Roland Garros

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