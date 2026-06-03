Roland Garros Ciurnelli stop Il secondo turno è amaro

Raffaele Ciurnelli si è fermato al secondo turno del torneo Junior di Roland Garros. La sua partita sulla terra rossa di Parigi si è conclusa con un’uscita precoce dal torneo.

AREZZO Si interrompe sulla terra rossa di Parigi il cammino di Raffaele Ciurnelli nel torneo Junior del Roland Garros. Il giovane tennista aretino, tra i migliori prospetti del panorama internazionale Under 18, non è riuscito a conquistare l’accesso agli ottavi di finale, cedendo al francese Mathys Domenc in due set. Dopo l’ottimo esordio che lo aveva visto superare lo statunitense Andrew Johnson, numero 12 del ranking mondiale junior e undicesima testa di serie del tabellone, Ciurnelli si è trovato di fronte un avversario particolarmente motivato. Domenc, attuale numero 20 del mondo junior, si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2 al termine di una partita durata poco più di un’ora e un quarto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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