Roland Garros Berrettini perplesso nel match contro Arnaldi | cos’è successo con l’arbitro

Durante il match dei quarti di finale a Roland Garros tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, il tennista italiano ha mostrato perplessità in seguito a un episodio con l’arbitro. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rivelata, ma il giocatore si è fermato per alcuni secondi, visibilmente sorpreso, prima di riprendere il gioco. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti allo stadio.

(Adnkronos) – Curioso episodio nel corso del match dei quarti di finale del Roland Garros tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi oggi, mercoledì 3 giugno. Nel corso dell'ottavo game del primo set, Berrettini è stato fermato per due volte consecutive dal giudice di sedia per un fallo di piede durante il turno di battuta. Berrettini,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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