Roland Garros Tabur litiga con arbitro durante match con Sinner | cos’è successo
Durante un incontro a Roland Garros, Clement Tabur ha avuto un acceso scambio con l’arbitro. L’episodio è avvenuto mentre giocava contro Jannik Sinner. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni del diverbio. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito se ci siano state sanzioni o conseguenze per il tennista. L’evento ha attirato l’attenzione sul comportamento in campo durante il torneo.
(Adnkronos) – Clement Tabur 'litiga' con arbitro durante match con Jannik Sinner. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista azzurro ha battuto il francese all'esordio del Roland Garros 2026, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 al termine di una partita dominata ma che nel finale ha fatto segnalare un momento di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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