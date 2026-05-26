Roland Garros Tabur litiga con arbitro durante match con Sinner | cos’è successo

Notizia in breve

Durante un incontro a Roland Garros, Clement Tabur ha avuto un acceso scambio con l’arbitro. L’episodio è avvenuto mentre giocava contro Jannik Sinner. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni del diverbio. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito se ci siano state sanzioni o conseguenze per il tennista. L’evento ha attirato l’attenzione sul comportamento in campo durante il torneo.