Berrettini litiga con l’arbitro a Roland Garros | cos’è successo con Comesana

Notizia in breve

Durante il match del terzo turno a Roland Garros, Matteo Berrettini e l’arbitro si sono confrontati duramente. In particolare, il tennista italiano ha avuto un alterco con l’arbitro, identificato come Comesana, nel corso del quinto set. La partita si è svolta nel rispetto delle regole, ma il nervosismo tra i due è aumentato nelle fasi finali, culminando in un confronto acceso.