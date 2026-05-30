Berrettini litiga con l’arbitro a Roland Garros | cos’è successo con Comesana
Durante il match del terzo turno a Roland Garros, Matteo Berrettini e l’arbitro si sono confrontati duramente. In particolare, il tennista italiano ha avuto un alterco con l’arbitro, identificato come Comesana, nel corso del quinto set. La partita si è svolta nel rispetto delle regole, ma il nervosismo tra i due è aumentato nelle fasi finali, culminando in un confronto acceso.
(Adnkronos) – Furia Matteo Berrettini al Roland Garros 2026. Oggi, sabato 30 maggio, il tennista azzurro ha sfidato l'argentino Francisco Comesana nel terzo turno dello Slam di Parigi, in una partita caratterizzata anche da un nervosismo scoppiato nel quinto set. Nelle prime fasi del parziale infatti Berrettini ha iniziato a litigare con l'arbitro, dopo una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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