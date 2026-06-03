Roland Garros | Berrettini lascia in lacrime per infortunio

Durante il torneo di Roland Garros, Berrettini ha dovuto abbandonare il campo a causa di un infortunio, lasciando il pubblico in lacrime. Nel frattempo, Arnaldi ha conquistato la semifinale battendo Cobolli. La partita tra i due italiani ha segnato un momento importante, mentre il ritiro di Berrettini ha suscitato grande commozione tra i tifosi presenti. La competizione prosegue con i protagonisti in corsa per le fasi finali.

Arnaldi va in semifinale contro Cobolli. Ci sono momenti dove diventa diffcile trovare le parole giuste. In questo torneo, sembrava essere tornato il Berrettini dei vecchi tempi. Un tennista perseguitato dagli infortuni che ha dato tutto fino alla fine. Entrato come 105 al mondo, ha guadagnato 41 posizioni ma il rammarico è più grande di questi numeri. Berrettini paga il conto, anche questa volta, di un fisico troppo fragile che nei tornei al meglio dei 5 set spesso lo abbandona. La partita praticamente è durata un set, un primo set durato quasi 120 minuti. Un Arnaldi che ha iniziato estremamente teso. Berrettini più abituato a questi match e scappa subito 3-0. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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