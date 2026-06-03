Nel match di Roland Garros tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, il primo set si è concluso 7-5 in favore di Arnaldi, che ha recuperato uno svantaggio iniziale nel finale. Il derby italiano si gioca in equilibrio, con Arnaldi che ha vinto il primo parziale e mette pressione a Berrettini, ora chiamato a rispondere per proseguire la sua corsa nel torneo. La partita prosegue con un punteggio ancora aperto.

Grande equilibrio nel derby italiano che vale un posto in semifinale al Roland Garros. Matteo Arnaldi si aggiudica il primo parziale dopo una rimonta nel finale di set e mette pressione a Matteo Berrettini, chiamato ora a reagire per continuare la sua corsa a Parigi. In palio c’è la semifinale contro Flavio Cobolli, già qualificato dopo il successo su Felix Auger-Aliassime. Ore 21.51 – Arnaldi vince il primo set Finale di set emozionante sul Centrale. Berrettini si salva una prima volta grazie al servizio dopo aver sbagliato una palla corta a campo aperto. Arnaldi conquista però un secondo set point facendo muovere il romano da una parte all’altra del campo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Roland Garros: Berrettini-Arnaldi 5-7, il ligure parte piano, poi vince il primo set

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Roland Garros - direttamente da Parigi parla Fabio Colangelo, coach di Matteo Arnaldi

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