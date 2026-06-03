Durante il primo set del match a Roland Garros, Arnaldi ha vinto 7-5 contro Berrettini. Dopo un buon servizio, Berrettini ha messo il dritto out, permettendo ad Arnaldi di conquistare il set in rimonta. Nel corso della partita, Berrettini ha chiesto una pausa per andare in bagno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Toilet break per Berrettini 5-7 Gioco e primo set Arnaldi: Berrettini mette in corridoio il dritto in uscita dal servizio dopo l’ottima risposta del ligure, che vince in rimonta il primo parziale. Seconda 40-A Arnaldi fa correre Berrettini, che è costretto a giocare in movimento e mette in corridoio il dritto Seconda 40-40 Splendido passante di dritto di Arnaldi che tiene la palla bassa e costringe Berrettini ad una demi-volee complicatissima con la palla giocata dietro ai piedi. A-40 Servizio ad uscire, dritto dalla parte opposta e smash per Berrettini. 40-40 Prima ad uscire e smash a rimbalzo per Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Berrettini-Arnaldi 5-7, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il ligure vince in rimonta il 1° set

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LIVE Berrettini vs Arnaldi | Roland Garros 2026 | Quarto di Finale

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