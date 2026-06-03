Matteo Berrettini perde il primo set contro Arnaldi con il punteggio di 5-7 e si trova sotto 0-1 nel secondo. Durante il match, Berrettini ha commesso un errore con il dritto dal centro, portando il punteggio a 15-15. Arnaldi ha risposto con un colpo alto. La partita è in corso nel torneo di Roland Garros 2026, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Berrettini perde il controllo del dritto dal centro. 15-0 Risposta alta di Arnaldi. Berrettini ne approfitta e chiude il punto. Al servizio Matteo Berrettini 0-1 Gioco Arnaldi: buon servizio del ligure che rimonta dallo 0-30. A-40 Sul nastro il dritto di Berrettini 40-40 Arnaldi lascia scorrere il passante di dritto di Berrettini che però termina in campo. 40-30 Risposta corta di Berrettini, ne approfitta Arnaldi 30-30 In rete la risposta di Berrettini 15-30 Servizio e dritto per Arnald. Seconda 0-30 Lungo il rovescio di Arnaldi 0-15 Risposta vincente di Berrettini sul servizio al corpo Al servizio Matteo Arnaldi SECONDO SET Rientra in campo Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Berrettini-Arnaldi 5-7, 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA: il ligure vince in rimonta il 1° set

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LIVE Berrettini vs Arnaldi | Roland Garros 2026 | Quarto di Finale

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