Bonjour Italie! Sarà un mercoledì decisamente italiano in quel di Parigi in una giornata che potrebbe far scrivere un’altra pagina di storia al tennis azzurro. Al Roland Garros si concludono i quarti di finale e tutta l’attenzione è riposta sulle due sfide del tabellone maschile. Nella prima toccherà a Flavio Cobolli affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime; mentre in serata sarà il momento del derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Per sognare ancora di più la partita più importante è quella di Flavio Cobolli, perché una vittoria del romano darebbe la certezza all’Italia di avere un proprio rappresentante nella finale di... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Roland Garros 2026, l’Italia vuole ancora sognare a Parigi. Cobolli all’esame Aliassime, in serata il derby

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LIVE Cobolli-Pellegrino, Roland Garros 2026 in DIRETTA: ancora due match prima del derby azzurroAl Roland Garros 2026, sono in corso due partite prima del derby tra due tennisti italiani.

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#Sinner si ferma al Roland Garros per un malore, McEnroe lo difende e lo vede favorito a Wimbledon 2026 dopo il titolo conquistato lo scorso anno. L’ex campione americano promuove anche il momento del tennis italiano a Parigi. x.com

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