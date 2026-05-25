LIVE Cobolli-Pellegrino Roland Garros 2026 in DIRETTA | ancora due match prima del derby azzurro
Al Roland Garros 2026, sono in corso due partite prima del derby tra due tennisti italiani. La partita tra Paolini e Yastremska è in corso dalle 11, mentre un’altra sfida si sta svolgendo contemporaneamente. La diretta è aggiornata in tempo reale, con le due gare che si svolgono nel rispetto del programma previsto. Non sono state comunicate variazioni o interruzioni nelle partite in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 13.05 L’australiano Alex De Minaur chiude il primo match di giornata sul Campo 14, regolando in tre set il qualificato britannico Toby Samuel, con lo score di 6-4, 6-4, 6-2. Ora toccherà alla tedesca Tatjana Maria e alla belga Elise Mertens, poi la spagnola Kaitlin Quevedo contro la francese Leolia Jeanjean. Al termine di queste due sfide andrà in scena il derby azzurro. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra gli azzurri Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino, valido per il primo turno del Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE COBOLLI - PELLEGRINO PRIMO TURNO ROLAND GARROS
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