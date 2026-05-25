LIVE Cobolli-Pellegrino Roland Garros 2026 in DIRETTA | ancora due match prima del derby azzurro

Notizia in breve

Al Roland Garros 2026, sono in corso due partite prima del derby tra due tennisti italiani. La partita tra Paolini e Yastremska è in corso dalle 11, mentre un’altra sfida si sta svolgendo contemporaneamente. La diretta è aggiornata in tempo reale, con le due gare che si svolgono nel rispetto del programma previsto. Non sono state comunicate variazioni o interruzioni nelle partite in corso.