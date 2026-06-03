Roland Garros 2026 derby italiano Berrettini-Arnaldi ai quarti – La diretta

Notizia in breve

Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfidano ai quarti di finale di Roland Garros 2026, sul Philippe-Chatrier. Entrambi hanno superato i rispettivi avversari negli ottavi. Berrettini ha eliminato un avversario sconosciuto, mentre Arnaldi ha battuto un tennista di livello elevato. L’altro italiano, Flavio Cobolli, si è già assicurato un posto in semifinale dopo aver vinto contro un giocatore di alto livello. La sfida tra Berrettini e Arnaldi si svolge oggi.