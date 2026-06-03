Roland Garros 2026 derby italiano Berrettini-Arnaldi ai quarti – La diretta
Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfidano ai quarti di finale di Roland Garros 2026, sul Philippe-Chatrier. Entrambi hanno superato i rispettivi avversari negli ottavi. Berrettini ha eliminato un avversario sconosciuto, mentre Arnaldi ha battuto un tennista di livello elevato. L’altro italiano, Flavio Cobolli, si è già assicurato un posto in semifinale dopo aver vinto contro un giocatore di alto livello. La sfida tra Berrettini e Arnaldi si svolge oggi.
Derby tutto italiano nei quarti di finale del Roland Garros 2026. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfidano sul Philippe-Chatrier per raggiungere un altro azzurro, Flavio Cobolli, che ha già staccato il pass per la semifinale battendo Auger-Aliassime. Roland Garros 2026, derby italiano Berrettini-Arnaldi ai quarti Inizio diretta: 030626 20:00 Fine diretta: 040626 00:00 20:21 030626 Inizia il match Inizia la partita con Arnaldi al servizio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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